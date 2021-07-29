В Днепре в больницу попал маленький мальчик, которому на голову упал нож.
Об этом пишет Информатор со ссылкой на источники.
Инцидент произошел 28 июля. Со шкафа на кухне упал нож и вонзился в голову ребенка. Пятилетнего мальчика госпитализировали в Областную детскую больницу.
В пресс-службе полиции сообщили, что информацию внесли в Единый журнал учета, продолжается проверка.
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"Нож вонзился в голову, пробив кости черепа. Наши нейрохирурги его прооперировали, кусок металла удален. Состояние ребенка сейчас стабильное. Мальчик находится на дальнейшем лечении в нейрохирургическом отделении", - рассказал он.