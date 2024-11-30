Мужчина снимал провокационный контент, и изрядно надоел польским гражданам.

Польша депортировала в Украину TikTok-блогера Crawly, который снимал пранки и хулиганские видео и разозлил польскую общественность. Об этом сообщает польское издание Polsat News.

"Патостример Владислав О., известный как Crawly, вернулся в Украину", - сообщил спикер главы Министерства внутренних дел и администрации Яцек Добжинский. Мужчине запретили повторный въезд в Шенгенскую зону на следующие 10 лет.

(Справка. "Патостример" - это интернет-сленговый термин, который описывает стримера, который создает эмоционально насыщенный или чрезмерно драматический контент. Часто их стиль связан с преувеличенными реакциями, демонстрацией собственного "морального превосходства" или сосредоточением на темах, которые вызывают сильный эмоциональный отклик у аудитории).

О задержании патостримера Crawly стало известно в пятницу. Как пишет польское издание, мужчина уже несколько месяцев создает проблемы работникам варшавских галерей. Тиктокер в костюме характерного зеленого гнома часто в сопровождении других людей штурмовал различные магазины и точки обслуживания. Среди его "подвигов" - залезание на прилавок, провокации сотрудников службы безопасности, препятствование работе продавцов и устройство драки с другими персонажами.

Недавно резонанс вызвали видеозаписи, на которых тиктокер на одной из варшавских автостоянок с группой фанатов, накрытых картонными коробками начал уничтожать припаркованные автомобили. Позже полиция сообщила, что автомобили, на которых прыгали участники происшествия, привезли на прицепах. После инцидента их так же вывезли на эвакуаторах.

Некоторое время в сети циркулировала информация, что Crawly родом из Беларуси. Однако позже выяснилось, что он родом из Украины.

Другие криминальные новости об украинцах за рубежом

Как писал УНИАН, на прошлой неделе в Греции коммунисты напали на участников акции к годовщине Голодомора. Во время нападения получил травмы представитель украинского посольства.

Также мы рассказывали, что в начале ноября в Германии во время спора о войне убили украинца. Арестованы четверо мужчин, один из них - гражданин Узбекистана.

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