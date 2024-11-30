Первый участок "Восточного щита" уже полностью готов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск посетил участок границы с РФ, где проходит один из участков фортификационных укреплений "Восточный щит".

Чиновник написал в сети X (Twitter), что первый участок "Восточного щита" на границе с Россией уже полностью готов.

"Во время встречи с солдатами в 200 метрах от границы я почувствовал себя в настоящей безопасности", - написал Туск.

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По словам премьера, меры по обустройству восточной границы Польши "являются инвестицией в мир". В частности, по его мнению, чем лучше буди охраняться граница, тем сложнее будет к ней добраться людям с плохими намерениями.

"Все, что мы делаем здесь - и будем делать это также на границе с Беларусью и Украиной - это сдерживание и отпугивание возможного агрессора, а потому это действительно инвестиция в мир. Мы потратим на это миллиарды злотых, но уже сейчас вся Европа наблюдает за этим с большим удовольствием и поддержит, если потребуется, эти инвестиции и наши действия", - цитирует Туска RMF24.

Защита границы с РФ

В начале года УНИАН писал, что Эстония, Латвия и Литва решили построить противомобильные оборонительные сооружения на границах с Россией и Беларусью.

Минобороны Польши сообщало, что в рамках программы "Восточный щит" будут построены укрепления, узлы и телекоммуникационные системы в координации с другими восточными союзниками по НАТО - Финляндией, Эстонией, Латвией и Литвой.

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