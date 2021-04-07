Почти полтора миллиона гривень похитил злоумышленник из маршрутки, следовавшей из Ривне в Киев.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Деньги были в одном из пакетов, которые обычно передают через водителей. Именно этот пакет похитили, когда маршрутка остановилась в Житомирской области. Водитель вышел на несколько минут, и в это время через водительскую дверь злоумышленник выхватил одну из передач. В ней был 1 миллион 400 тысяч гривень.
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Пассажиры маршрутки подняли шум, кто-то записал номер автомобиля, на котором скрылся злоумышленник, другие вызвали полицию. Благодаря активности пассажиров вора удалось задержать через пол часа. Именно когда он спрятал украденное в лесополосе. Деньги вернули владельцу, а вора задержали.
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