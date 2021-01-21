Причины смерти не сообщаются.

В Демократической республике Конго трагически погиб украинский миротворец.

Об этом сообщается на странице 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных Войск ВСУ в Facebook.

Как сообщили в подразделении, 18 января погиб военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" - старший лейтенант Александр Мулявка. Он исполнял служебные обязанности в составе 18-го отдельного вертолетного отряда миротворческой миссии ООН.

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"Командование и личный состав 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон" выражает искренние соболезнования родителям, родным и друзьям в связи с трагической гибелью офицера, друга, собрата. Мы всегда будем помнить тебя! Вечная память!",- говорится в сообщении.

Что было ранее

6 декабря 2020 года военнослужащий украинского отдельного вертолетного отряда миссии ООН по стабилизации в ДР Конго умер от внезапной остановки сердца.

В ноябре того же года украинский военный, находившийся в составе миссии ООН в Конго, умер от COVID-19.

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Автор: Юрий Годован