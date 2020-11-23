Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился в составе миссии ООН в Конго, умер от COVID-19.
Читайте такжеУкраинские миротворцы возвращаются из Либерии после 14-летней миссииОб этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ. В сообщении уточняется, что военный заболел 7 ноября и у него наблюдалась легкая форма течения болезни. Однако 16 ноября состояние здоровья военного ухудшилось и он был направлен на стационарное лечение в госпиталь ООН III уровня (город Гома, Конго), а затем был переведен в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии госпиталя ООН ІV уровня (город Найроби, Кения).
"22.11.2020 года состояние здоровья пациента резко ухудшилось, началась интенсивная терапия, которая, к сожалению, не дала положительного результата", - говорится в сообщении.
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