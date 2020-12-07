Это уже второй за последние недели летальный случай среди украинских военных в Конго.

Военнослужащий украинского отдельного вертолетного отряда миссии ООН по стабилизации в ДР Конго умер от внезапной остановки сердца.

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Об этом в Facebook сообщил помощник командира отряда по связям со СМИ Юрий Кульпа.

"6 декабря, в результате внезапной остановки сердца умер военнослужащий 18 отдельного вертолетного отряда старший солдат Сергей Савченко. Командование и личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким с преждевременной потерей побратима», - написал он.

Это уже второй за последние недели летальный случай среди украинских военных в Конго. 23 ноября сообщалось о гибель военного в составе миссии ООН от коронавирусной болезни.

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Автор: Дмитрий Захаров