Из-под завалов дома достали тело третьего погибшего - мужчины.

Сегодня в Сумах из-под завалов пятиэтажного дома, в который 13 марта попал вражеский дрон, достали тело третьего погибшего человека. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"На месте вражеского удара по пятиэтажке, который произошел ночью 13 марта, спасатели деблокировали тело третьего погибшего человека", - говорится в сообщении.

Спасательные работы продолжаются, добавили в ГСЧС.

По данным Суспильного, из-под завалов дома достали тело мужчины.

В Сумской городской военной администрации отметили, что проведение аварийно-спасательных работ возобновили сегодня с 06:00.

По информации администрации, сейчас известно о 14 пострадавших. На стационарном лечении остаются четверо сумчан, среди которых один ребенок (двое - состояние тяжелое стабильное, двое - средней тяжести).

Там также рассказали, что все поврежденные в домах окна - закрыты. Водо-, газо-, тепло-, электроснабжение - есть, за исключением разрушенных подъездов.

Удар "Шахеда" по многоэтажке в Сумах - подробности

В ночь на 13 марта российские захватчики атаковали Сумы беспилотниками типа "Шахед", один из дронов попал в пятиэтажный дом.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате атаки и десяти спасенных из-под завалов.

Повреждены 30 квартир пятиэтажки, из них 15 - разрушены.

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