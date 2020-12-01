Подозреваемый 11-классник обвинял мужчину в употреблении наркотиков, назвавшись представителем Нацдружины.

Суд в Полтаве отправил под ночной домашний арест школьника, подозреваемого в убийстве нетрезвого мужчины на остановке общественного транспорта.

Читайте такжеКиевлянин во время секса задушил бывшую девушкуОб этом сообщает полиция Полтавской области.

Отмечается, что инцидент произошел еще в середине октября.

«По версии следствия, 16-летний полтавчанин нанес телесные повреждения местному 46-летнему мужчине, который от полученных травм скончался в больнице», – говорится в сообщении

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины, назначен ряд экспертиз.

Убийство в Полтаве: другие подробности

В сети появилась видеозапись, на которой парень, назвавшийся представителем Нацдружины Эдуардом, бьет мужчину на глазах у свидетелей, обвиняя его в наркотической зависимости.

Видео снимал сам парень на мобильный телефон.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

Как отмечается в сюжете программы «Свідок» на канале НТН, пострадавший умер в больнице через 10 дней, не приходя в сознание.

Подросток же, как выяснилось, занимается тайским боксом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц