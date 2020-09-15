Мужчина совершил самоубийство во дворе бывшей жены.

В городе Подольск Одесской области мужчина застрелился из "ручки-пистолета".

Как сообщили в Подольском отделе полиции, 40-летнего мужчину с огнестрельным ранением головы обнаружила в своем дворе бывшая жена и заявила об этом в полицию.

Отмечается, что пострадавшего спасти не удалось – он умер в автомобиле скорой помощи.

Следственно-оперативная группа местного отдела полиции на месте происшествия обнаружила похожее на авторучку продолговатое самодельное металлическое устройство, из которого был произведен выстрел.

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Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Изъятое оружие - "ручку-пистолет" - направили на экспертизу. Сейчас устанавливается его происхождения, а также причины и обстоятельства смерти мужчины.

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Автор: Лариса Козовая