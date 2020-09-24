Тело мужчины обнаружили на столичной Лысой горе.

Стали известны подробности дерзкого убийства на столичной Лысой горе, где лишили жизни мужчину.

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Как сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственный источник, правоохранители причиной убийства называют бытовую. Сейчас процесс установления личности погибшего осложняется тем, что он, предварительно, был бездомным.

"На месте убийства полицейские нашли остатки сладостей, несколько пустых бутылок водки и камень, которым, предварительно, нанесли удар по голове погибшему", - рассказал собеседник издания

По его словам, следователи считают, что убийство случилось после употребления алкоголя, и сейчас опрашивают местных бездомных. По факту преступления открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Убийство в Киеве: что известно

Накануне в Киеве на Лысой горе обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. Тело обнаружил прохожий на поляне возле капища. Погибшему на вид около 50 лет. По предварительным данным, перед смертью ему наносили удары по голове кирпичом, душили ремнем, после чего зарезали ножницами.

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Автор: Юрий Годован