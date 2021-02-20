Подозреваемый сообщил, что признает свою вину.

Суд отправил за решетку водителя, которого обвиняют в нанесении смертельных травм пешеходу в центре Киева.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

«В субботу, 20 февраля, по ходатайству Киевской местной прокуратуры №6 суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей водителю автомобиля «Хюндай», который подозревается в нанесении смертельного удара пешеходу», - написала она.

Сторона защиты настаивала на круглосуточном домашнем аресте. В свою очередь подозреваемый сообщил, что признает свою вину.

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Конфликт водителя и пешехода в центре Киева

Сегодня, 19 февраля, в 14:48 водитель автомобиля Hyundai во время внезапной ссоры на дороге два раза ударил пешехода и тот скончался. Задержали злоумышленника в 15:58.

По информации "Киев оперативный", водитель выехал на зебру, и это привело к конфликту с пешеходом, который в тот момент переходил дорогу. Через несколько секунд после короткой словесной перепалки водитель вышел из салона и дважды ударил оппонента. Второй удар, как свидетельствуют кадры обнародованного видео, оказался смертельным.

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Автор: Денис Прядко