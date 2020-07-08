На Житомирщине подростки жестоко расправились с женщиной и ее сожителем (видео)

Полицейские установили причастность к преступлению двух парней, которых задержали.

В Хорошовском районе Житомирской области двое подростков жестоко расправились с женщиной.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Тело женщины с явными признаками насильственной смерти нашли во вторник, 7 июля, в пгт Иршанске, в лесной чаще.

«Полицейские начали работу по установлению личности женщины, поскольку никаких документов при ней не было», - рассказал начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

После установления личности погибшей полицейские направились к пятиэтажке неподалеку, где она проживала вместе с сожителем.

Квартира была закрыта, а во время опроса соседей полицейские выяснили, что уже в течение двух дней ее хозяев не видно. Во время визуального осмотра через окно в одной из комнат оперативники заметили мужчину, который лежал на кровати без признаков жизни. Впоследствии выяснилось, что это и был 60-летний владелец квартиры.

По факту смерти обоих было начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии полиция установила причастность к убийству двух парней, 18 и 19 лет, жителей этого же поселка. Они задержаны, проводятся следственные действия.

Предварительно установлено, что ночью 5 июля молодые люди находились в квартире погибших, где вместе употребляли спиртное. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, в ходе которого младшие задушили старшего. Свидетелем происшествия стала 58-летняя сожительница, которую ждала та же участь. Ее тело потом и нашли в чаще.

Обоих парней задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Следователи готовят материалы для объявления подозрения в совершении умышленного убийства (ч. 2 ст. 115 УК) и избрания меры пресечения.

За умышленное убийство двух человек предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области полиция задержала трех мужчин, которые убили своего знакомого и закопали на кладбище.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram