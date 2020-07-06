На Киевщине трое мужчин убили знакомого и закопали на кладбище

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

В Киевской области полиция задержала трех мужчин, которые убили своего знакомого и закопали на кладбище.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, на днях в полицию обратилась жительница города Вышгород и сообщила, что придя на кладбище, она обнаружила на могиле сына свежий грунт.

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили «подхороненное» тело молодого человека. В ходе проведения первоочередных следственных розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастны мужчины 19, 45 и 46-летнего возраста», - говорится в сообщении.

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Установлено, что во время распития алкогольных напитков в компании мужчин возник конфликт с новым знакомым. Между ними произошла драка, во время которой трое нанесли телесные повреждения пострадавшему. Травмы оказались смертельными. В дальнейшем тело мужчины прикопали на кладбище, чтобы скрыть следы преступления.

В полиции сообщили, что троих жителей Винницкой и Черниговской областей, один из которых неоднократно судимый, работники Вышгородского отдела полиции задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждены два уголовных производства по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступлений. Суд избрал для них меру пресечения - содержание под стражей. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

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