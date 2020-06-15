На Киевщине пациент зарезал врача

Неадекватный пациент проник в комнату медперсонала, схватил там нож и нанес им удар в шею врачу-педиатру.

В Володарской районной больнице на Киевщине задержали пациента, который нанес смертельное ножевое ранение врачу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Установлено, что киевлянин приехал в гости к родственникам в пгт. Володарка, где начал буянить и вести себя агрессивно. Родственники вызвали скорую, которая с помощью полиции транспортировала мужчину в районную больницу. Впоследствии в полицию поступило сообщение о том, что этот человек зарезал врача и убежал.

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«Выяснилось, что в больнице жителя столицы осмотрел врач-специалист, обнаружил в нем определенные психические расстройства и начал договариваться о последующей транспортировки больного в специальное психиатрическое учреждение. Одно из таких учреждений согласилось забрать больного, однако на определенных условиях – подготовить пакет документов и результаты анализов. В связи с чем медики приняли решение оставить пациента до утра», - говорится в сообщении.

Понимая, что человек может быть общественно опасным, врач принял решение поместить его в спецпалату с металлической решеткой. Однако мужчине удалось выйти из палаты, которую должным образом не закрыли. Пациент проник в комнату медперсонала, схватил там нож и нанес им удар в шею врачу-педиатру.

Полицейские оперативно задержали 45-летнего нападающего в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ. Меру пресечения ему изберет суд.

Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы начали расследование по факту нападения на заместителя главного врача Национального института рака Анатолия Шудрака.

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