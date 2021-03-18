Начальник ГУ Нацполиции сообщил, что подозреваемый уже начал сотрудничать со следствием.

62-летний подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой в селе Счастливое Херсонской области любил смотреть детское порно.

Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Александр Прокудин на своей странице в Facebook.

«В истории поисковых запросов на его компьютере обнаружены многочисленные просмотры сайтов с детской порнографией», - сообщил он.

По данным правоохранителя, подозреваемый до этого совершил четыре преступления, одно из которых характеризуется особой жестокостью.

"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый принес щетку для чистки доильных аппаратов с целью причинения потерпевшему телесных повреждений. Подозреваемый ввел щетку в анальное отверстие потерпевшего. В результате избиения и введения инородного предмета потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения по критерию опасности для жизни в момент причинения" (из приговора суда от 17 августа 2000 года)», - рассказал Прокудин.

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Кроме этого, ранее были жалобы женщин относительно поведения подозреваемого, которые в последний момент отказывались от своих слов, потому что "живем в одном селе", потому что "когда выпьешь, такое бывает".

Начальник ГУ Нацполиции также сообщил, что подозреваемый уже начал сотрудничать со следствием.

"Утверждает, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения. От проведения следственного эксперимента отказывается, поскольку опасается за свою жизнь из-за возможной мести односельчан. Заключением еще одной молекулярно-генетической экспертизы подтверждено, что сперма на одежде девочки совпадает с биологическими данными подозреваемого. Есть предварительные результаты, что в квартире, на одеяле подозреваемого, также есть ДНК Марии», - отметил Прокудин.

Убийство 7-летней Марии Борисовой: все подробности

7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.

То, что ребенка долго нет, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а потом обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и волонтерские отряды.

Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.

Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.

В полиции Херсонской области сообщили, что на теле девочки обнаружены следы изнасилования.

14 марта стало известно, что в убийстве Марии подозревают 62-летнего мужчину его взяли под стражу.

Правоохранители наведались к злоумышленнику в момент, когда он пытался совершить самоубийство. Однако его спасли.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) и ч. 4 ст. 152 (Изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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Автор: Денис Прядко