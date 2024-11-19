Сейчас следствие тормозят криминалистические экспертизы, которые будут готовы еще нескоро.

Следствие по делу об убийстве языковеда и бывшего нардепа Ирины Фарион продлится еще по крайней мере год. Об этом пишет "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.

В частности, по делу еще предстоит провести 15 молекулярно-генетических экспертиз, которые будут готовы не раньше октября-ноября следующего года. Во Львовском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД такие длительные сроки объяснили большой нагрузкой на экспертов отдела биологических исследований и учета.

Сейчас в материалах уголовного дела есть результаты двух экспертиз. В первой было подтверждено, что фото мужчины в панамке и трекинговых велоочках, который несколько дней подряд в жару сидел возле дома Фарион, соответствует внешности подозреваемого в убийстве Вячеслава Зинченко. Эксперт пришел к выводу, что это тот же человек.

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Другая экспертиза сравнивала образцы запаха - крови подозреваемого Зинченко и запаховых следов, отобранных со скамейки у подъезда дома Фарион в день ее убийства. Экспертиза установила совпадение на 99,99%.

Убийство Фарион: последние новости

Как писал УНИАН, на днях суд продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко - до 12 января. Во время заседания прокурор отметил, что срок действия меры пресечения для Зинченко завершается 17 ноября 2024 года, а срок досудебного расследования был продлен до 25 января 2025 года. По его словам, за это время завершить расследование невозможно, ведь еще продолжаются следственные и процессуальные действия и не завершены все экспертизы.

Также мы рассказывали, что суд предоставил доступ правоохранителям к 291 номеру мобильных операторов по делу об убийстве Фарион. Почти три сотни номеров принадлежат пока неустановленным лицам. Следователи предполагают, что эти абоненты могут быть причастны к убийству Фарион.

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