Суд оставил Вячеслава Зинченко под стражей до 12 января.

Подозреваемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог еще на 60 суток - до 12 января. Соответствующее решение сегодня принял Галицкий районный суд Львова, сообщает Суспильне.

Перед началом заседания возле зала судебных заседаний несколько присутствующих начали скандировать: "Свободу Вячеславу Зинченко". Часть из них была одета в футболки: "За Вячеслава Зинченко" и "Зинченко - невиновен". Другая часть людей, по данным СМИ, выкрикивала вслед парню "Убийца".

Во время заседания прокурор отметил, что срок действия меры пресечения для Зинченко завершается 17 ноября 2024 года, а срок досудебного расследования был продлен до 25 января 2025 года. По его словам, за это время завершить расследование невозможно, ведь еще продолжаются следственные и процессуальные действия и не завершены все экспертизы.

Видео дня

"В ходе досудебного расследования был собран ряд новых доказательств с момента предыдущего продления, которые дают основание считать подозрение, врученное Зинченко, обоснованным. В частности, согласно заключению экспертизы, лицо, изображенное на фото с места происшествия в панаме, очках и красной футболке, которое, исходя из показаний свидетелей и проведенных следственных экспериментов, стреляло в Фарион, это тот же человек, который изображен на экспериментальных образцах. Это видеозаписи с судебных заседаний относительно Зинченко. Согласно заключению эксперта, Зинченко и человек, изображенный на фото - это одно и то же лицо", - заявил прокурор.

Он добавил, что риски, которые стали основанием для избрания меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога - не изменились. Прокурор отметил, что в случае изменения меры пресечения подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования и суда.

В свою очередь Зинченко отрицает обвинения.

"В очередной раз я слышу, что обоснованное подозрение, но хочу отметить, что прямых доказательств нет. Относительно видео с места преступления, я не понимаю своей причастности к нему. Относительно экспертизы, согласно которой было признано, что это якобы я. Там даже визуально видны расхождения", - сказал Зинченко.

Адвокат подозреваемого Игорь Сулима отметил, что риски, которые привел прокурор, являются безосновательными, и попросил суд отказать в продлении ходатайства в отношении Зинченко.

Суд решил продлить подозреваемому действие меры пресечения еще на 60 суток - до 12 января без права на залог.

Убийство Ирины Фарион - детали

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и взяли под стражу. Парень не признает себя виновным и отказывается давать показания.

19 сентября суд продлил Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог еще на 60 суток - до 17 ноября, а также срок досудебного расследования на 6 месяцев - до 26 января 2025 года.

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