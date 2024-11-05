Мать Зинченко в письме к правозащитникам отметила, что следствие до сих пор не предоставило доказательств вины ее сына в совершении убийства.

Мать подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко Елена направила письмо правозащитникам, в котором проинформировала о том, что доказательств того, что именно ее сын застрелил языковеда, до сих пор нет. Об этом сообщает Центр прав человека ZMINA.

Отмечается, что к письму она добавила фотографии, на которых черты лица и телосложение Вячеслава несколько отличаются от черт и телосложения парня, которого зафиксировали камеры возле дома Фарион.

По ее словам, адвокат имеет видеодоказательство того, что на момент фиксации камерами парня во дворе под домом Фарион, ее сын находился в другом городе. Однако суд не принял это во внимание.

Видео дня

В письме говорится, что, по данным адвокатов, парень сидел на скамейке за две-три недели до нападения, а Вячеслав, по словам его матери, приехал во Львов 9 июля. Также указано, что в одно и то же время парень находился возле дома Фарион, но мать говорит, что Вячеслав был в арендованной квартире в другом районе.

Кроме того, по информации женщины, ей и отцу парня, который сейчас находится на фронте, не позволяют увидеться с Вячеславом. Она также добавила, что к сыну в камеру подсаживают разных людей, которые "угрожают ему и уговаривают сознаться в убийстве".

Вячеслав передал матери записку, где отметил, что не планирует совершать самоубийство и, если с ним что-то случится, то это сделали другие лица.

В свою очередь адвокат подозреваемого Игорь Сулима отметил, что в Днепре нашли пистолет "Форт-12", который якобы связан с Зинченко, а также красные перчатки, которые, по версии следствия, были на нападавшем во время покушения. По мнению Сулимы, "его ДНК сейчас будут "лепить" где можно и где нельзя". Он считает нелогичным, что убийца выбросил бы дорогой пистолет и оставил дешевые перчатки.

Елена Зинченко также отмечает, что дочь Ирины Фарион София Семчишин на судебных заседаниях показывала портрет Ирины Вячеславу и угрожала ему убийством и никто ее не останавливал. Зинченко писал заявление в полицию по этому поводу, но в ЕРДР не внесли сведений об уголовном правонарушении. Из-за этого его адвокат 16 августа подавал жалобу в Галицкий районный суд Львова на бездействие руководителя СО ГУ Нацполиции во Львовской области. Представительница Нацполиции заявила, что угроз жизни и здоровью Зинченко не выявили. Также после этого его перевели из Львовского учреждения исполнения наказаний №19 в изолятор временного содержания и обеспечили охрану.

19 сентября адвокаты Зинченко подавали в Галицкий райсуд ходатайство об отводе двух прокуроров из-за того, что якобы они имеют дружеские отношения с дочерью Ирины Фарион, но его отклонили.

Также адвокаты считают затягиванием следствия тот факт, что суд продлил досудебное расследование до 26 января 2025 года в связи с тем, что часть экспертиз будет проведена в октябре и ноябре 2024 года.

Кроме того, указывается, что сторона защиты обеспокоена объективностью расследования и обращается к Уполномоченному ВРУ по правам человека для содействия объективности и обеспечения прав и свобод Вячеслава Зинченко.

Убийство Ирины Фарион - детали

19 июля во Львове стреляли в языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и взяли под стражу, где он будет находиться как минимум до 17 ноября. Парень не признает себя виновным и отказывается давать показания.

В сентябре суд удовлетворил ходатайство прокуроров и продлил срок досудебного расследования до 26 января 2025 года.

Дочь Фарион заявила, что будет требовать для подозреваемого в убийстве ее матери пожизненного лишения свободы.

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