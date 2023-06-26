Виктор Гандзюк доволен тем, что фактически впервые в Украине вынесен приговор заказчикам и организаторам по делу заказного убийства.

Отец активистки Екатерины Гандзюк прокомментировал судебный приговор по делу об ее убийстве. Он обеспокоен, что другие участники этого дела останутся безнаказанными.

По словам Виктора Гандзюка, он доволен приговором.

"Наконец закончился судебный процесс благодаря кропотливой работе прокуратуры и суда, всех неравнодушных людей. На мой взгляд, суд справедливо принял все факты. Фактически, впервые в Украине заказчики и организаторы заказного убийства получили свои сроки", - заявил отец убитой активистки в комментарии журналистке ТСН.

Но он выразил обеспокоенность тем, что ненаказанными осталось большое количество людей, которые принимали в этом участие.

"Это оборотни в погонах, холуи, которые помогали этим людям, сотрудники полиции и ряд других людей, которые причастны к этому убийству", - добавил Гандзюк.

Дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк - главные новости

31 июля 2018 утром на херсонскую активистку и советницу мэра города Екатерину Гандзюк совершили нападение, облив ее кислотой. В ноябре того же года она скончалась в больнице из-за получении травмы. В июне 2019 года суд вынес приговор пятерым исполнителям этого преступления.

26 июня 2023 года суд вынес приговоры экс-главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и его пособнику Алексею Ленину. Их суд обвинял в заказе и организации убийства Екатерины Гандзюк. Обоим суд назначил по 10 лет лишения свободы.

Вас также могут заинтересовать новости: