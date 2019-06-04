Все пятеро обвиняемых в покушении на Гандзюк признали вину

Все пятеро обвиняемых на вопрос судьи ответили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на заключение сделки со следствием.

Все пятеро обвиняемых в совершении покушения на общественную активистку из Херсона Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку о признании вины с прокурором.

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Об этом было заявлено на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области, где 3 июня рассматривали дело, передает радио Свобода. По данным обвинения, подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых – Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова – к участию в покушении.

Все пятеро обвиняемых на вопрос судьи Елены Черной ответили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на заключение сделки со следствием.

Их защитники также отметили, что соглашения отвечают действующему законодательству.

Сторона обвинения просит приговорить обвиняемых к следующим срокам лишения свободы: Торбин – к 6 годам и 6 месяцам, Грабчука – к 6 годам, Вишневского и Васяновича – к 4 годам, Горбунова – к 3 годам.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия приговора. Следующее заседание запланировано на 6 июня.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки - Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

Также по делу об убийстве активистки фигурирует ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и тогдашний помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Обвинительный акт в отношении пяти фигурантов нападения на Гандзюк направили в Херсонский городской суд. Впоследствии Верховный суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о передаче уголовного производства в Покровский райсуда Днепропетровской области.