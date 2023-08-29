Мужчина провоцировал военных на драку, но те пообещали ему ответ после победы.

В Полтаве скандальный фитнес-тренер Роман Заволока обругал и плюнул в представителей военкомата, потому что боялся повестки.

В сети появился фрагмент разговора представителей ТЦК с жителем Полтавы. На кадрах видно, что представители военкомата вели себя достойно.

Один из них на камеру показал свои документы и пытался объяснить, что воевал добровольцем, получил контузию, поэтому сейчас служит в ТЦК. Впрочем, Заволока заявил, что военный "дурак, который попался на крючок", а теперь за деньги "кошмарит пацанов". .

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"Что ты еще скажешь, гусь лапчатый? Ты же военный, на**й, ты позоришь форму", - заявил Заволока, плюнув в военнослужащего и показал средний палец.

Товарищи военкома, которые до этого стояли в стороне, вступились за него. Однако скандальный тренер не успокоился, а лишь провоцировал их фразой "Ну давай, хочешь ударить меня, давай". Впрочем, на эти провокации военные не поддались, пообещав ему ответ за плевок после победы.

"Когда выиграете, да? Когда всех убьете там, а потом нас убьете, да?", - кричал Заволока.

Согласно информации местных СМИ, один из военных действительно имел минно-взрывное ранение полученное в боях на Харьковском направлении. После длительной реабилитации его перевели из боевой части проходить службу в ТЦК СП.

Чем еще отличился Роман Заволока

В июле этого года Роман Заволока, который ведет один из полтавских пабликов, вступил в перепалку с военными и показал им неприличный жест.

Все потому, что, по его словам, военные "испортили ему настроение" и "подвергли психологической нагрузке", попросив предъявить документы. На вопрос представителей Вооруженных сил о том, почему он не служит, был довольно странный ответ "не хочу убивать людей за деньги".

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