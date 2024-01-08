Она помогала захватчикам провести фейковый референдум по присоединению региона к РФ.

В Херсонской области задержали местную жительницу, которая на должности "заместителя председателя избиркома РФ" помогала российским захватчикам провести фейковый референдум.

Как сообщает пресс-центр СБУ, фигуранткой является жительница села Борозенское Бериславского района. После захвата населенного пункта она добровольно пошла на сотрудничество с агрессором.

Захватчики назначили ее "заместителем председателя избирательной комиссии РФ" на территории громады. Коллаборантка организовывала массово-агитационные мероприятия в поддержку фейкового плебисцита по "присоединению" региона к России. В частности, вместе со своими сообщниками она размещала в "избиркоме" и общественных местах пропагандистские листовки с символикой страны-агрессора.

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Также фигурантка готовила списки местных жителей для их принудительного привлечения к срежиссированному голосованию, чтобы создать видимость максимальной явки граждан на "выборах".

Кроме того, злоумышленница требовала от людей ставить "нужные" отметки в так называемых бюллетенях для масштабной фальсификации итогов псевдореферендума.

После освобождения Херсона женщина осталась на правобережье, где пыталась вести неприметную жизнь, чтобы скрыться от правосудия, но ее нашли и задержали.

Предательница, которая сейчас находится под стражей, подозревается в коллаборационизме. Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Задержание агента ФСБ в Днепре, который шпионил за эшелонами ВСУ

В Днепре задержали агента ФСБ - чиновника одной из узловых станций "Укрзализныци".

По данным СБУ, он по указанию российских оккупантов собирал информацию о железнодорожных маршрутах, по которым переправляют военную технику ВСУ. Также его интересовали разведданные о количестве и типе вооружения, которое доставляют железнодорожным сообщением. Для этого предатель фиксировал место и время прохождения воинских эшелонов и пытался узнать об их маршруте с остановками и пунктами назначения. Первым делом он пытался получить максимум информации о переправке на фронт боевых машин "Брэдли" и танков "Леопард".

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