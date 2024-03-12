Продолжается разбор завалов.

12 марта российские оккупанты атаковали Кривой Рог Днепропетровской области – было по меньшей мере три попадания. В частности, есть "прилет" в многоэтажку, из-за атаки там серьезные разрушения.

Об этом сообщил в комментарии "24 каналу" волонтер из Кривого Рога Дмитрий Гайдар. Он рассказал, что во всем доме выбиты окна, есть серьезные разрушения. Отмечается, что рядом с местом удара расположены многоэтажки, магазины и гражданские объекты.

"Я был на другом конце города и услышал взрыв, приехал вместе с пожарными. Здесь также были мои товарищи, военные, волонтеры. Они прошлись по квартирам. К счастью, многих людей еще не было дома, потому что тогда жертв было бы значительно больше", – подчеркнул он.

Гайдар добавил, что продолжается разбор завалов. Спасатели пытаются открыть квартиры, попасть внутрь, поскольку информации о том, кто был дома во время удара, а кого не было – нет.

"Люди шокированы. Они стоят возле дома, их собралось очень много. Уже находясь здесь, мы узнали, что был второй прилет, в другом конце города. Какая ситуация там, пока точно неизвестно", – резюмировал волонтер.

Удар РФ по Кривому Рогу

Вечером во вторник, 12 марта 2024 года, российские оккупационные войска ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области. Сообщалось о попадании в многоэтажку.

Впоследствии председатель Совета обороны города Александр Вилкул заявил, что было как минимум три попада ния. В частности, в девяти- и пятиэтажку.

По состоянию на 20:48 было известно о 3 погибших и 38 раненых в результате удара по Кривому Рогу. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что среди пострадавших 10 детей.

Вас также могут заинтересовать новости: