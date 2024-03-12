Вечером во вторник, 12 марта 2024 года, российские оккупационные войска ударили по Днепропетровской области. Есть погибшие и десятки пострадавших.
Под вражеским огнем оказался Кривой Рог. В результате атаки пылает жилой дом, сообщил председатель Днепровского облсовета Николай Лукашук.
"Кривой Рог – из-за вражеской атаки загорелся жилой дом. Уважаемые админы Телеграмм-каналов и пабликов в других соцсетях! Прошу сохранять информационную тишину и ничего не снимать и не выкладывать до того, как появится официальная информация. Это вопрос безопасности и человеческих жизней", – подчеркнул он.
Информацию подтвердил и глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"В результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке. Всю информацию уточняем", – написал он.
Отметим, что ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о ракете на Кривой Рог:
"Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Кривого Рога", – говорилось в сообщении.
Обновлено 19:28: В результате атаки, предварительно, погибли два человека. Об этом сообщил Николай Лукашук.
"Есть пострадавшие. Врачи оказывают необходимую медпомощь. Все детали – позже", – написал он.
Обновлено 19:38: По предварительным данным, в Кривом Роге по меньшей мере пять раненых и двое погибших, уточнил Лукашук.
"Городские власти развернули штаб на Восточном-1 возле АТБ. Люди могут обратиться туда за помощью. Спасательная операция продолжается. ГСЧС, врачи, все службы работают", – добавил чиновник.
Обновлено 19:41: Количество раненых резко возросло. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что больницы Кривого Рога приняли уже более 30 пострадавших.
"Пятеро в операционной. "Тяжелые". Среди них – ребенок", – добавил он.
Чиновник также опубликовал фото последствий вражеского удара:
Атаки РФ по Украине: последние новости
В ночь на 12 марта российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами. Тревогу объявляли в ряде областей, "Шахеды" фиксировали и в западных регионах.
В ночь на 11 марта под атакой "Шахедов" был Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что в районе плотной жилой застройки "прилетело" по объекту гражданской инфраструктуры.