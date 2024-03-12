Среди пострадавших – ребенок.

Вечером во вторник, 12 марта 2024 года, российские оккупационные войска ударили по Днепропетровской области. Есть погибшие и десятки пострадавших.

Под вражеским огнем оказался Кривой Рог. В результате атаки пылает жилой дом, сообщил председатель Днепровского облсовета Николай Лукашук.

"Кривой Рог – из-за вражеской атаки загорелся жилой дом. Уважаемые админы Телеграмм-каналов и пабликов в других соцсетях! Прошу сохранять информационную тишину и ничего не снимать и не выкладывать до того, как появится официальная информация. Это вопрос безопасности и человеческих жизней", – подчеркнул он.

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Информацию подтвердил и глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"В результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке. Всю информацию уточняем", – написал он.

Отметим, что ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о ракете на Кривой Рог:

"Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Кривого Рога", – говорилось в сообщении.

Обновлено 19:28: В результате атаки, предварительно, погибли два человека. Об этом сообщил Николай Лукашук.

"Есть пострадавшие. Врачи оказывают необходимую медпомощь. Все детали – позже", – написал он.

Обновлено 19:38: По предварительным данным, в Кривом Роге по меньшей мере пять раненых и двое погибших, уточнил Лукашук.

"Городские власти развернули штаб на Восточном-1 возле АТБ. Люди могут обратиться туда за помощью. Спасательная операция продолжается. ГСЧС, врачи, все службы работают", – добавил чиновник.

Обновлено 19:41: Количество раненых резко возросло. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что больницы Кривого Рога приняли уже более 30 пострадавших.

"Пятеро в операционной. "Тяжелые". Среди них – ребенок", – добавил он.

Чиновник также опубликовал фото последствий вражеского удара:

Атаки РФ по Украине: последние новости

В ночь на 12 марта российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами. Тревогу объявляли в ряде областей, "Шахеды" фиксировали и в западных регионах.

В ночь на 11 марта под атакой "Шахедов" был Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что в районе плотной жилой застройки "прилетело" по объекту гражданской инфраструктуры.

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