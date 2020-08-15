Владелец "Delfi" через суд пытался запретить эвакуацию судна - Криклий

Министр намерения судовладельца назвал «злым замыслом» и «безумием».

Владелец «Delfi» подал иск в Хозяйственный суд Киева о запрете совершать любые действия по нефтяному танкеру, в том числе и его эвакуации из вод Черного моря.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Читайте такжеВ Одессе из-за столкновения с иномаркой перевернулась «скорая» (фото)

Сам министр намерения судовладельца назвал «злым замыслом» и «безумием».

Суд в удовлетворении иска об обеспечительных мерах отказал. Работы по эвакуации продолжаются.

«Но сильно злит ощущение того, что те, кто создали и не решили проблемы и в дальнейшем продолжают их добавлять и мешать. Думаю, что уже таки время правоохранителям подробнее ознакомиться с деятельностью судовладельца Делфи - Mister Drake PC на территории Украины, и какую цель они преследуют своими действиями», - написал Криклий.

В комментариях он отметил, что ущерб от пребывания танкера в воде и регулярного попадания в экосистему нефтяных отходов уже "больше, чем цифры, указанные в статьи".

Авария танкера Delfi: что случилось

В ноябре 2019 году в Черном море возле Одессы в районе пляжа «Дельфин» потерпел крушение танкер Delfi с тремя украинцами на борту. В отношении капитана было открыто уголовное производство.

В результате аварии было загрязнено побережье, истоки нефтепродуктов участились с наступлением лета. Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Последние попытки в конце июля завершились неудачей.

23 июля АМПУ объявила тендер на работы по эвакуации танкера, конечный срок подачи предложений - 28 августа, стоимость - почти 24 млн 682 тыс. грн.

26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской облгосадминистрации признала ситуацию с «Делфи» чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продлении работ. Чиновники несколько раз заявляли, что не исключают разрезания судна на месте аварии. Экологи и общественники утверждают, что это может обернуться для Одессы катастрофой.

Работы по поднятию судна будет выполнять частная компания без использования государственных средств.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская