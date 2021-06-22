Летняя жара накрыла Киев / фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Завтра, 23 июня, в Киеве будет жарко. Столбики термометров поднимутся до +34 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Весь день в столице будет небольшая облачность, без осадков.
Ветер в течение дня изменит свое направление с северо-восточного на южное и будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.
Атмосферное давление пониженное, но стабильное - 747 мм ртутного столба.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- В Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине спадет жара
- Киев накрыла пылевая буря из астраханских степей
- Украину накроет жара до +36°: погода на 23 июня (карта)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram