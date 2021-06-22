Весь день в столице будет сухая и жаркая погода.

Завтра, 23 июня, в Киеве будет жарко. Столбики термометров поднимутся до +34 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Весь день в столице будет небольшая облачность, без осадков.

Ветер в течение дня изменит свое направление с северо-восточного на южное и будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.

Атмосферное давление пониженное, но стабильное - 747 мм ртутного столба.

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Автор: Екатерина Лиманская