Комментировать российское вторжение в Лавре отказались.

На территории Киево-Печерской лавры совершено нападение на съемочную группу Агентства журналистских расследований "Слидство.Инфо".

Об этом сообщается на сайте проекта.

Инцидент произошел после того, как у священнослужителей спросили мнение о российском вторжении в Украину и убийстве мирных граждан. На территории Лавры журналисты встретили митрополита Российской православной церкви в Украине Павла, однако отвечать на поставленные вопросы тот отказался.

"В то же время мужчина, который был рядом с настоятелем Лавры (вероятный помощник) передавал другому мужчине деньги. Через несколько минут мужчина, которому передали деньги, напал на репортера "Слидство.Инфо" Дмитрия Реплянчука. Он держал в руках палку, которая помогает при хождении, и ею начал бить журналиста по ноге, но палка сломалась о ногу репортера. После этого несколько мужчин, которые тогда находились на территории Лавры и наблюдали за инцидентом, продолжили угрожать и преследовали журналистов "Слидства.Инфо", - говорится в сообщении.

Журналисты покинули территорию Лавры и вызвали полицию. В результате нападения журналист Дмитрий Реплянчук отделался ушибом на ноге от удара палкой и чувствует себя удовлетворительно.

Напомним, ранее российский патриарх Кирилл благословил вторжение в Украину и фактическое уничтожение украинского населения. После этого некоторые украинские священники УПЦ Московского патриархата выступили с заявлением об отсоединении от Российской церкви, настоятеля Павла среди них не было.