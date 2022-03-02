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Священнослужители Украинской православной церкви МП обратились к предстоятелю УПЦ Онуфрию с требованием собрать Поместный собор и выхода из московского патриархата.
Об этом они заявили в своем обращении.
Кроме того, авторы обращения решили прекратить упоминать имя предстоятеля РПЦ Кирилла во время богослужений. "Мы считали вас отцом, некоторые даже господином и отцом. Но вы оказались хуже отчима. Бог вам судья", - заявил один из священнослужителей.
Авторы обращения также отметили, что российские оккупанты обстреливают мирные города, убивая их жителей.