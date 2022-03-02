Об этом говорится в видеообращении к предстоятелям к УПЦ и РПЦ.

Священнослужители Украинской православной церкви МП обратились к предстоятелю УПЦ Онуфрию с требованием собрать Поместный собор и выхода из московского патриархата.

Об этом они заявили в своем обращении.

Кроме того, авторы обращения решили прекратить упоминать имя предстоятеля РПЦ Кирилла во время богослужений. "Мы считали вас отцом, некоторые даже господином и отцом. Но вы оказались хуже отчима. Бог вам судья", - заявил один из священнослужителей.

Авторы обращения также отметили, что российские оккупанты обстреливают мирные города, убивая их жителей.

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