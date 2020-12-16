По ходатайству прокуроров суд продлил срок ареста до февраля 2021 года.

Суд по ходатайству прокуратуры оставил под стражей обвиняемого в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова сотрудника полиции.

Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она уточнила, что сегодня истекал срок меры пресечения для подозреваемого. Прокуроры три дня боролись за оставление его под стражей и сегодня судья объявил, что фигурант пробудет под арестом до 16 февраля 2021 года.

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"Прокуратура заблаговременно подала все ходатайства и сделала все возможное для того, чтобы оно было рассмотрено. Однако на прошлой неделе обвиняемый был госпитализирован в спецпалату Переяслав-Хмельницкой районной больницы и диагностирована коронавирусная болезнь. Накануне судебного заседания 14 декабря он отказался от лечения без присутствия адвоката, а утром понедельника оценить его состояние было невозможно из-за отказа от осмотра и его препятствования в доступе в палату", - написала генпрокурор.

На суд 14 декабря бывшего полицейского доставили под конвоем: он сопротивлялся и отказывался добровольно перемещаться.

"Заседание отложили для выяснения состояния здоровья обвиняемого. Врач, который его таки осмотрел, констатировал несколько повышенные температуру и давление. После этого во время попытки завести обвиняемого в зал суда служба судебной охраны не допустила его якобы из-за его диагноза. Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о проведении обвиняемому принудительного повторного теста на COVID-19. Также во время судебного разбирательства в понедельник ухудшилось состояние здоровья законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого. Суд решил отложить заседание, однако не на 15 декабря, как ходатайствовал прокурор, а на последний день действия меры пресечения – 16 декабря", - пишет Венедиктова.

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Несмотря на все вышеуказанное, обвиняемый остается под стражей: сейчас он будет находиться в спецпалате больницы, а после выписки вернется в СИЗО.

Убийство Кирилла Тлявова: что известно

31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах, расположенных в месте, где могли находиться люди.

В результате стрельбы погиб 5-летний Тлявов, который находился на детской площадке возле дома.

Патрульным объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

Позже ГБР объявило о подозрении третьему лицу. По данным следствия, этот мужчина находился вместе с уже ранее задержанными двумя правоохранителями и также осуществлял выстрелы из оружия. Оружие, из которого убит ребенок, не найдено.

Затем прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему (сыну Петровке), который стал еще одним фигурантом дела.

23 декабря ГБР направило дело в суд. В тот день директор ГБР Роман Труба заявил, что один из подозреваемых обвиняется в убийстве ребенка по неосторожности. Все четверо – в хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

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Автор: УНИАН