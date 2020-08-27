В Одессе во время конфликта из-за громкой музыки мужчина применил травматическое оружие – пострадали два человека.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
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Отмечается, что между 39-летним мужчиной и 21-летней девушкой, проживающих по соседству в частном секторе, около трех часов ночи произошел конфликт. Причиной стала слишком громкая музыка, которую включила соседка, находившаяся в компании своих друзей.
«Возмущенный этим мужчина несколько раз наведался к соседке с просьбой прекратить шум, но в ответ получал лишь оскорбления. Разгневанный таким отношением, он взял травматический пистолет, с которым вернулся к соседскому двору», - сообщили в полиции.
Увидев оружие, молодежная компания набросилась на мужчину, завязалась потасовка. В результате раздался выстрел, пуля попала в ногу девушке. Ее друзья избили владельца оружия.
«Обоих пострадавших доставили в лечебное учреждение. После оказания медпомощи их отпустили по домам. В то же время они оба обратились с заявлениями в полицию», - говорится в сообщении.
По факту нанесения легких телесных повреждений полицией начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.
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