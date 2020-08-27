Конфликт произошел ночью между проживающими по соседству в частном секторе мужчиной и девушкой. В результате этого, мужчина ранил из пистолета девушку, а ее друзья избили стрелявшего.

В Одессе во время конфликта из-за громкой музыки мужчина применил травматическое оружие – пострадали два человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Отмечается, что между 39-летним мужчиной и 21-летней девушкой, проживающих по соседству в частном секторе, около трех часов ночи произошел конфликт. Причиной стала слишком громкая музыка, которую включила соседка, находившаяся в компании своих друзей.

«Возмущенный этим мужчина несколько раз наведался к соседке с просьбой прекратить шум, но в ответ получал лишь оскорбления. Разгневанный таким отношением, он взял травматический пистолет, с которым вернулся к соседскому двору», - сообщили в полиции.

Увидев оружие, молодежная компания набросилась на мужчину, завязалась потасовка. В результате раздался выстрел, пуля попала в ногу девушке. Ее друзья избили владельца оружия.

«Обоих пострадавших доставили в лечебное учреждение. После оказания медпомощи их отпустили по домам. В то же время они оба обратились с заявлениями в полицию», - говорится в сообщении.

По факту нанесения легких телесных повреждений полицией начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая