В полиции не исключают причастность к гибели детей их родителей.

Стали известны новые подробности смерти детей в Донецкой области, которых нашли в сундуке.

Как передает телеканал "Украина 24", дети жили в неблагополучной семье - родители вернулись домой и не обнаружили их в доме. Полицейские опросили соседей, проверили недострои, водоемы и лесополосы и в итоге нашли их в старом сундуке мертвыми.

По словам соседей, дети были одни дома часто - родители злоупотребляли алкоголем и не следили за ними, семья была на учете у социальных служб.

"Ездят, допустим, на поле, на картофель. Вот они там зарабатывают, дети одни дома, беспризорные... Детки сами там гуляли, закрылся сундук... Такие раньше были у бабушек и дедушек.. Там такой крючок, и он закрылся, они не могли оттуда выбраться", - рассказала одна из соседок.

Другой сосед добавил, что семья в доме живет недавно - он достался им в наследство.

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Отец имеет судимость за убийство. В полиции не исключили причастность к смерти детей их родителей. Соседи в такое не верят, но признаются, что ранее видели у старшей дочери синяки.

Ранее в полиции поделились, что 18 сентября 41-летняя жительница Никольского сообщила, что пропали ее 10-летняя дочь и 7-летний сын. Женщина утверждала, что дети пропали после того, как она и ее муж пошли работать. Малолетние остались одни дома.

Правоохранители начали искать детей. Брата и сестру нашли мертвыми дома в старом сундуке. Семья, в которой воспитывались дети, была на учете соцслужб. Правоохранители говорили с супругами о том, что не стоит злоупотреблять спиртным, и нужно исполнять родительские обязанности.

Предварительно правоохранители квалифицировали преступление как умышленное убийство малолетнего ребенка – п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. За такое преступление грозит пожизненное заключение.

Автор: Юрий Годован