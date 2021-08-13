Все трое погибших - офицеры.

Полиция назвала имена правоохранителей, погибших в ДТП в Одесской области.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, все трое погибших – офицеры.

"38-летний майор полиции Игорь Ольховский, 45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий и 26-летний капитан полиции Александр Братинов погибли сегодня в дорожно-транспортном происшествии", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство в связи с этим ДТП.

Согласно сообщению, сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Дело будут расследовать сотрудники Государственного бюро расследований.

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По словам начальника регионального главка Нацполиции Олега Беха, в связи с ЧП также будет проведено служебное расследование.

По предварительным данным, автомобиль с четырьмя сотрудниками полиции, в селе Заря во время движения съехал в кювет, врезался в бетонную опору и перевернулся.

Как отмечается, полицейские возвращались в Одессу из города Измаил, где были в служебной командировке.

Три человека погибли на месте происшествия, четвертый – получил тяжелые травмы и доставлен в больницу.

Автор: Лариса Козовая