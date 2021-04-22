Организаторами являются граждане Украины, которые одновременно имеют гражданство США, где они и легализовали незаконно полученные средства.

В США задержали участников преступной организации, которые похитили из банковских сейфов Украины имущество на более 30 млн долларов.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

По информации полиции, в преступную организацию вошли более 25 человек.

"В 2015-2016 годах участники этой преступной организации похитили имущество 51 физического лица из индивидуальных банковских сейфов 10 банков в Киеве на общую сумму 169,181 млн грн, что составляет 34,869 млн долларов. Кроме того, злоумышленники совершили преступления на территории других стран примерно на такую же сумму", - говорится в сообщении.

В Нацполиции отмечают, что организаторами являются граждане Украины, которые одновременно имеют гражданство США, где они и легализовали незаконно полученные средства. За незаконную деятельность им грозит 20 лет лишения свободы.

Отмечается, что для разоблачения и задержания злоумышленников украинские полицейские в течение трех лет тесно сотрудничали с правоохранителями нескольких стран, в частности США, Латвии, Молдовы, Македонии, Грузии, Азербайджана и Узбекистана.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что примерно в 2012-2015 годах двое граждан Украины, которые одновременно являются гражданами США, однако не вышли из гражданства Украины, решили систематически тайно похищать чужое имущество из индивидуальных (банковских, депозитных) сейфов, проникая в банковские хранилища. В период с июня 2015 года по март 2018 года организаторы подобрали и склонили к вступлению в эту преступную организацию по меньшей мере 25 человек, в том числе еще одного гражданина Украины, который также является гражданином США.

Участники организации с начала 2015 года по октябрь 2018 года совершали аналогичные преступления на территории Молдовы, Беларуси, Македонии и Латвии.

Злоумышленники также осуществили подготовку к тайному похищению имущества из хранилищ банковских учреждений на территории Грузии, Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики. Однако им не удалось это реализовать, поскольку правоохранителей этих стран о подготовке преступлений предупредили украинские полицейские.

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Во время досудебного расследования на территории Украины следователи Нацполиции направили в суд обвинительные акты относительно шести человек. Еще по четырем подозреваемым выполняются запросы об оказании международной правовой помощи, направленные на исполнение в отдел международных дел уголовно-правового управления Департамента юстиции США.

В частности, запросы выполняются в отношении участников преступной организации, которые во избежание уголовной ответственности выехали в США. Это - трое граждан Украины, которые также являются гражданами США - двое организаторов и один исполнитель, а также еще один гражданин США. Все они покинули территорию Украины в 2015 и 2018 годах. Также с 2019 года этим лицам следователи Главного следственного управления заочно сообщили о подозрении за преступления, совершенные на территории Украины, Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики. Также украинские полицейские собрали материалы для их привлечения за преступление, совершенное на территории Латвийской Республики.

В полиции отмечают, что в июле 2020 года они были объявлены в международный розыск и им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Также Интерпол выставил в отношении них "красные карточки".

20 апреля по результатам международного сотрудничества Департамент юстиции США предъявил обвинения трем лицам за "отмывание" на территории США преступных доходов на сумму более 30 млн долларов.

"Подозреваемых арестовали, по местам их проживания проведены обыски, изъяты орудия преступления, а также имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем. Теперь им грозит отбывание наказания в виде лишения свободы на срок 20 лет только на территории США", - отмечают в полиции.

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Автор: Надя Пришляк