Когда пожар был полностью ликвидирован, на место прибыли владельцы квартиры, которые невероятно обрадовались, что их любимец жив.

В Киеве спасатели извлекли из горящей квартиры кота, который не подавал признаков жизни.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

К спасателям поступило сообщение, что на проспекте Отрадном стремительно развивается пожар. Они быстро выехали на место инцидента.

Пока одно отделение прокладывало линию и тушило пожар снаружи, второе проводило деблокирование входной двери квартиры, чтобы тушить огонь изнутри и не допустить распространения огня на всю квартиру.

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«В ходе разведки, спасатели заметили, что на диване, в охваченном дымом помещении, лежит котик, и практически не подает признаков жизни», - говорится в сообщении.

Бойцы вынесли кота на свежий воздух, сразу смочили водой и дали подышать при помощи аппарата на сжатом воздухе.

Когда же пожар уже был полностью ликвидирован, на место прибыли владельцы квартиры, которые невероятно обрадовались, что их любимец жив. Поблагодарив пожарных за спасение, они направились с четвероногим в ветеринарную клинику, чтобы окончательно убедиться что жизни кота ничего не угрожает.

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Автор: Денис Прядко