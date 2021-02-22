Погибшим водителем оказался гражданин Турции.

В Черниговской области спасатели подняли из реки Десна грузовик с погибшим водителем.

Об этом сообщает Управление ГСЧС Украины в Черниговской области.

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Отмечается, что 21 февраля на автомобильной дороге М-01 «Киев - Чернигов - Новые Яриловичи» возле с. Шестовица Черниговского района грузовой автомобиль с прицепом Mercedes-Benz Actros, разрушив конструктивные элементы ограждения моста и отбойника, упал с почти 20-метровой высоты в реку Десна и частично затонул.

«К сожалению, водитель, 1990 г.р., гражданин Турецкой Республики не спасся», - говорится в сообщении.

Для проведения неотложных аварийно-спасательных работ по извлечению автомобиля и деблокированию тела погибшего водителя были привлечены водолазное отделение группы пиротехнических работ и подводного разминирования, отделение аварийно-спасательной части и автокран аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ГСЧС Украины в Черниговской области.

«Спасатели расчистили берег реки, а водолазы ГСЧС обследовали затонувшее транспортное средство и закрепили тросы. С помощью автокрана и автомобиля «КрАЗ» 8-го учебного центра Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны в 13:10 грузовик с погибшим водителем был поднят из воды», - говорится в сообщении.

Всего для проведения работ привлекалось 18 работников, а также 8 единиц техники.

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Автор: Светлана Макринская