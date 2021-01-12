Женщина подожгла одежду в шкафу.

В городе Рахов женщина совершила поджог дома своего бывшего сожителя.

Читайте такжеЖитель Днепра застрелил сожительницу, пока чистил ружье (фото, видео)Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

На днях на линию «102» поступило сообщение о пожаре в доме в городе Рахов. Полицейские установили, что пожар является следствием поджога и уже через несколько часов разыскали подозреваемую.

Поджог совершила бывшая сожительница потерпевшего, 22-летняя местная жительница. После конфликта с 31-летним мужчиной женщина ночью, около 22:00, вошла в дом мужа и подожгла одежду в шкафу. Дом был уничтожен огнем.

Женщине уже сообщили о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). За содеянное ей грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

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Автор: УНИАН