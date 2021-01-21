Что известно о пострадавших на пожаре в Харькове / фото facebook.com/VenediktovaIryna
Пятеро пострадавших в ходе пожара в доме престарелых «Золотое время» в Харькове были в сознании, их госпитализировали в больницы города.
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Об этом сообщает “Объектив”, ссылаясь на директора Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.
“[Забрали] пятерых. Пострадавших увезли во 2-ю и 4-ю больницу – это 2 человека, и еще 3 – в 17-ю. Все в сознании” – сказал чиновник
Пожар в доме престарелых в Харькове
- На улице Нижняя Гиевская в Харькове возник пожар в двухэтажном жилом доме, где был оборудован дом престарелых "Золотое время".
- Сейчас известно о 15-ти погибших и 9-ти пострадавших.
- Местные власти утверждают, что по определенному адресу официально не зарегистрировано ни одного дома престарелых.
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