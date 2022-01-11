За жизнь Евгения Андрейковца боролись около получаса.

Командир штурмового отряда КОРД Евгений Андрейковец погиб от кровопотери после нападения кабана.

О том, как это произошло, шла речь в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Казахстане застрелился топ-полицейский, ему грозил трибунал из-за протестов - СМИВ понедельник, 10 января, стало известно о смерти 32-летнего старшего лейтенанта полиции Житомирщины Евгения Андрейковца.

Это произошло во время охоты в лесу. По словам очевидцев, собака полицейского, Хантер, потревожила кабана, и тот совершил нападение на Евгения. Охотник успел выстрелить, но животное оказалось более проворным.

В результате столкновения с кабаном полицейский получил серьезную травму - разрыв артерии. Охотники тремя ремнями пережали ногу Евгения, но кровь все равно хлестала.

Охотники говорят, что схватка длилась считанные секунды, а борьба за жизнь Евгения - долгих полчаса.

Заведующий сектором охотничьего хозяйства Житомирского лесного и охотничьего хозяйства Роман Логвинчук говорит, что это первый на его памяти случай, когда кабан бросился на человека.

"Это просто досадный случай, стечение обстоятельств. Обычно дикий кабан, это зверь, когда он чувствует, что его преследуют или безысходность, он может броситься на своего нападающего", - отмечает он.

По факту смерти правоохранителя начали уголовное производство по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай".

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