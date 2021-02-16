Инспекторы Максим Сучков и Дмитрий Пличко прибыли на вызов о домашнем насилии и увидели нетрезвого сожителя женщины.

В Кременчуге (Полтавская область) патрульные полицейские спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть с седьмого этажа.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Инспекторы Максим Сучков и Дмитрий Пличко прибыли на вызов о домашнем насилии. Женщина сообщила, что сожитель ссорится и оскорбляет ее. На месте копы обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и внезапно выбежал на балкон и попытался выпрыгнуть.

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Патрульные успели среагировать: Сучков, почти на лету схватил мужчину за ноги и перетащил в безопасное место. Напарник в это время страховал обоих.

Правоохранители передали мужчину врачам. Его госпитализировали в специализированное медучреждение.

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Автор: УНИАН