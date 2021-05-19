Инцидент произошел в аэропорту Харькова, откуда украинка вместе с двумя своими детьми планировала улететь в Стамбул.

Украинской туристке, которая накануне демонстративно выбросила свой паспорт и оскорбительно высказывалась в сторону государства, вручили админпротокол о мелком хулиганстве.

Читайте такжеВ Киеве курьер и водитель легковушки устроили драку: инцидент попал на видеоОб этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сегодня утром гражданке Инне П. во время вылета из аэропорта Харькова по уже правильно оформленным выездным документам на детей полицией был вручен протокол по статьям о мелком хулиганстве и уклонении от нормального воспитания детей", – написал Геращенко.

Скандал с паспортами: что произошло

Ранее в сети появилось видео с рассерженной туристкой и ее детьми, которые выбросили загранпаспорта, потому что их не выпустили из страны. Видео женщина разместила в Instagram.

В комментарии УНИАН спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что инцидент произошел в аэропорту Харькова 17 мая, откуда украинка вместе с двумя своими детьми, которые не достигли 16-летнего возраста, планировала улететь в Стамбул.

По словам Демченко, после получения отказа в пересечении границы женщина покинула линию паспортного контроля, однако своего недовольства пограничникам она не высказывала.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская