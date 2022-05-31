Сейчас жители региона остались без украинской мобильной связи и доступа к интернету, а также без возможности осуществить национальные и международные звонки, используя стационарные телефоны.

В Херсонской области российские оккупанты отключили связь и интернет.

Как сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, со вчерашнего дня украинские операторы мобильной связи, интернет-услуг и телефонии начали фиксировать сначала перебои, а затем и полное отключение связи в области.

Согласно полученной от компаний информации, произошло вмешательство представителей оккупационного режима в работу оборудования – отключение питания оборудования, отсоединение кабелей и тому подобное.

Сейчас жители региона остались без украинской мобильной связи и доступа к интернету, а также без возможности осуществить национальные и международные звонки, используя стационарные телефоны.

В Госспецсвязи отмечают, что в ближайшее время восстановить связь в области, скорее всего, не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под полным контролем оккупационного режима и российских военных.

Отмечается, что это уже не первая попытка лишить украинских граждан, которые оказались на временно оккупированных территориях, возможности связаться с родными, вызвать скорую помощь или спасателей, получить правдивую информацию о ходе войны и ситуации в стране.

Зато появились сообщения о трансляции через громкоговорители российской лживой пропаганды.

В Госспецсвязи не исключают, что в дальнейшем оккупанты попытаются подсоединить украинских пользователей к российским интернет-сетям и мобильным операторам.

"Такие действия будут грубым нарушением международного законодательства и очередным подтверждением того, что Россия действует как государство-террорист, используя технологии для оккупации территорий. Это еще одно подтверждение того, что нужно усилить ограничение доступа России к любым технологиям", - отмечается в сообщении.

Напомним, ВСУ продолжают успешное контрнаступление на Херсонщине и Запорожье.

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