На место вызвали полицию. В итоге было решено поместить теленка в приют, поросенка девушка отдавать отказалась.

В центре Днепра на улице заметили девушку, гулявшую с поросенком и теленком. Впоследствии стало известно, что ее зовут Алина, она является иностранной гражданкой и проживает с этими животными на арендованной квартире.

Об этом пишет "Информатор Днепр".

Очевидцы необычной ситуации вызвали на место полицию. Было заметно, что теленок выбился из сил и лежал. Люди также звонили в КП "Зооконтроль", но безрезультатно. В итоге было решено, что их может поместить у себя один из местных приютов, но только после согласования с полицией.

После прибытия патруля люди потребовали изъятия животных. Впрочем, как рассказала девушка, она купила животных, спасая их от убийства. По ее словам, поросенок живет у нее давно, а теленок появился на днях, его она купила в соседнем селе за 2000 гривень. Поросенок стоил 20 тысяч.

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Копы проверили условия, в которых содержатся животные. В квартире обнаружили мешок корма для поросенка. Девушка призналась, что иногда балует его тортами. "Она же свинья, она все хочет есть", - говорит Алиса.

Теленка же она кормит молоком, поскольку он совсем маленький. Родился он 23 августа, зовут коровку Cawcar. Девушка рассказала, что покупает маленьких животных, чтобы их было проще перевозить. Она не стала возражать передаче теленка в приют, поскольку в квартире ему было тесно. И написала соответствующий отказ.

Поросенка она отдавать отказалась, заявив, что "свинья счастлива".

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Автор: Юрий Годован