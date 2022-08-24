По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 315 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область.

В Николаевской области ночью оккупанты нанесли серьезный удар по г. Новый Буг, ранены 7 человек, из них два ребенка.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Ночью оккупанты нанесли серьезный удар по г. Новый Буг. Зафиксированы попадания в жилые дома. По предварительной информации, ранения получили 7 человек, из них 2 - дети", - сообщила она.

Также отметила, что под удары попали населенные пункты Баштанского района. "Обстрелы зафиксированы в Баштанской, Широковской, Новобугской и Березнеговатской громадах. Зафиксированы повреждения и разрушения жилых домов", - написала Замазеева.

Она отмечает, что по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 315 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область. Еще 77 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Как сообщал УНИАН, в течение этой ночи российские оккупанты дважды обстреляли Запорожье. В результате обстрелов пока известно о шести многоквартирных домах, в которых повылетали стекла и есть разрушенные оконные рамы.

Также россияне ночью активно обстреливали Днепропетровщину. В частности, в Марганце ранены два человека.

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