Служба безопасности Украины обнаружила в Печерском районе столицы тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки в здании президиума Национальной академии аграрных наук.
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Как говорится в сообщении на сайте СБУ, в рамках начатого уголовного производства проведены обыски в трех областях Украины для получения дополнительных доказательств по фактам завладения должностными лицами имуществом НААН.
Руководство Академии также подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем и получении неправомерной выгоды.
В ходе проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли документацию и вещественные доказательства, которые могут подтверждать противоправные действия чиновников.
«В ходе обысков в офисе Академии, расположенном вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти, оперативники спецслужбы обнаружили в подвальных помещениях учреждения арсенал военных средств поражения», - говорится в сообщении.
Правоохранители уже идентифицировали и изъяли 4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.
Сейчас следственно-оперативной группой и экспертами продолжаются обыски помещений и изъятие военных средств поражения.
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