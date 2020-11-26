Правоохранители уже идентифицировали и изъяли 4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.

Служба безопасности Украины обнаружила в Печерском районе столицы тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки в здании президиума Национальной академии аграрных наук.

Читайте такжеВ Николаеве у психолога изъяли впечатляющий арсенал оружия и боеприпасов (фото, видео)

Как говорится в сообщении на сайте СБУ, в рамках начатого уголовного производства проведены обыски в трех областях Украины для получения дополнительных доказательств по фактам завладения должностными лицами имуществом НААН.

Руководство Академии также подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем и получении неправомерной выгоды.

В ходе проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли документацию и вещественные доказательства, которые могут подтверждать противоправные действия чиновников.

«В ходе обысков в офисе Академии, расположенном вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти, оперативники спецслужбы обнаружили в подвальных помещениях учреждения арсенал военных средств поражения», - говорится в сообщении.

Правоохранители уже идентифицировали и изъяли 4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.

Сейчас следственно-оперативной группой и экспертами продолжаются обыски помещений и изъятие военных средств поражения.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк