Злоумышленникам удалось легализовать более 1 млрд грн.

Правоохранители сообщили народному депутату VIII созыва о подозрении за пособничество в манипулировании на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем. Источник УНИАН в правоохранительных органах отметил, что речь идет об экс-нардепе от фракции Блок Петра Порошенко Руслане Демчаке.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, нардеп занимал должность заместителя председателя Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. По данным следствия, он сговорился с директорами двух частных предприятий и выступил пособником в манипулировании на фондовой бирже участниками фондового рынка. Следовательно, парламентарий смог получить 20 млн грн незаконной инвестиционной прибыли.

Кроме того, отмечается, что бывший нардеп совершил финансовые операции со средствами, полученными преступным путем, и пытался скрыть и замаскировать их незаконное происхождение.

Видео дня

"Разоблаченная незаконная схема связана с искусственным заключением циклических биржевых сделок с целью получения заранее определенными лицами инвестиционного дохода, является манипулированием на фондовом рынке и направлена на введение в легальный оборот денежных средств неизвестного происхождения", – пояснили в ОГПУ.

Эти деньги впоследствии использовались национальными публичными деятелями и отражались в их декларациях.

В МВД раскрыли подробности дела

В Министерстве внутренних дел уточнили, что речь идет о легализации более 1 млрд грн от махинаций на фондовой бирже. По данным МВД, злоумышленники легализовали преступные доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины. Благодаря этому им удавалось получить выплату инвестиционной прибыли, не подлежащей налогообложению. Эти средства фигуранты схемы получали через подконтрольный банк.

Участникам схемы грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Другие громкие дела с нардепами

8 августа на получении взятки разоблачили нардепа от "Слуги народа" Анатолия Гунько. Его задержали вместе с двумя сообщниками во время получения 85 тысяч долларов, которые были первой частью незаконной выгоды от частного предпринимателя якобы за передачу в аренду государственных земель.

Кроме того, НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Георгия Логвинского ("Народный фронт"). Он является фигурантом дела "Золотой мандарин". Отмечается, что чиновника подозревают в организации завладения и легализации 54,179 млн грн из государственного бюджета.

Вас также могут заинтересовать новости: