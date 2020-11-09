Судебное заседание по избранию меры пресечения продолжалось более семи часов, поскольку подозреваемый заявил отвод судье. Однако отвод был отклонен.

Сегодня Центрально Городской суд Кривого Рога избрал меру пресечения 29-летнему мужчине, который 7 ноября ножом убил двоих и ранил еще восемь человек.

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Как сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции, злоумышленник взят под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога.

Заседание суда началось в 11:00 и продолжалось более семи часов, поскольку подозреваемый заявил отвод судье Василию Сидораку. Однако отвод был отклонен.

Резня в Кривом Роге: что произошло

В субботу, 7 ноября, в Металлургическом районе Кривого Рога агрессивный, маниакально настроенный мужчина на улице напал с ножом на случайных прохожих. Пострадало 10 человек. В результате ранений погибли двое мужчин, 8 человек, в том числе 8-летний мальчик, получили ранения и были госпитализированы.

Правоохранители задержали нападавшего. Им оказался местный житель, 1991 г. н. Ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство (ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

9 ноября в Кривом Роге объявлен днем траура по погибшим в результате кровавой резни. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Юрий Вилкул.

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Автор: Раиса Юргель