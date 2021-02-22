В Киевской области разоблачили мужчину, который растлевал несовершеннолетних.
Читайте такжеНа Львовщине три человека умерли от отравления угарным газомКак сообщает полиция Киевской области, о том, что в селах Белогородка и Мила Бучанского района мужчина совершал развратные действия в отношении 8-летней и 12-летней девочек в полицию сообщили неравнодушные граждане и предоставили соответствующие видеодоказательства.
Работники Бучанского районного управления полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника. Им оказался 41-летний житель села Белогородка. Мужчина в содеянном сознался.
По месту его жительства полицейские провели санкционированный обыск и изъяли ряд вещественных доказательств, в частности мобильные телефоны и наркотические средства растительного происхождения, которые направили для проведения соответствующих экспертиз.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Меру пресечения подозреваемому изберет суд.
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