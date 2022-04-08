Оккупанты обстреляли Одесскую область с территории Крыма сегодня ночью.

В Одесской области в результате ракетного удара погиб 27-летний местный житель.

Об этом сообщили в Андреево-Ивановской территориальной общине.

"Сегодня в результате ракетного удара погиб наш земляк из села Исаево Хрущ Владимир Сергеевич, 24.04.1995 года рождения – молодой, амбициозный парень, заботливый сын, любящий брат, отец... Не хватает слов, чтобы передать ту боль, которая черным крылом коснулся родных и близких. Герои не умирают!" - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 апреля враг с территории Крыма выпустил управляемые ракеты по Одесской области. Всего насчитали три российские ракеты.

В командовании "Юг" заявили о пострадавших и разрушении инфраструктуры, а именно двух зданий.

В свою очередь в Минобороны РФ отчитались об уничтожении "военного объекта недалеко от Одессы". Речь шла о поселке Красноселка под Одессой.

При этом местные жители утверждают, что в населенном пункте не было никаких военных объектов.

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