В Одесской области в результате ракетного удара погиб 27-летний местный житель.
Об этом сообщили в Андреево-Ивановской территориальной общине.
"Сегодня в результате ракетного удара погиб наш земляк из села Исаево Хрущ Владимир Сергеевич, 24.04.1995 года рождения – молодой, амбициозный парень, заботливый сын, любящий брат, отец... Не хватает слов, чтобы передать ту боль, которая черным крылом коснулся родных и близких. Герои не умирают!" - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 апреля враг с территории Крыма выпустил управляемые ракеты по Одесской области. Всего насчитали три российские ракеты.
В командовании "Юг" заявили о пострадавших и разрушении инфраструктуры, а именно двух зданий.
В свою очередь в Минобороны РФ отчитались об уничтожении "военного объекта недалеко от Одессы". Речь шла о поселке Красноселка под Одессой.
При этом местные жители утверждают, что в населенном пункте не было никаких военных объектов.