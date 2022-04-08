Информации о жертвах пока нет.

Российские оккупанты нанесли новый ракетный удар с моря по Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета со ссылкой на информацию Оперативного командования "Юг".

В результате обстрела были поражены объекты инфраструктуры. Другие подробности уточняются.

"Напоминаем о недопустимости публикаций фото и видео, разглашения обстоятельств и геолокации. Доверяйте достоверным источникам и не помогайте врагу!", - говорится в сообщении.

В социальных сетях одесситы, проживающие в разных районах города, сообщают, что слышали несколько взрывов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской ОВА заявили, что оккупанты активизируют воздушную разведку в регионе. "Враг продолжает активизировать воздушную разведку, работают наши силы ПВО, работают силы обороны области и города", - сообщал спикер Военной администрации Одесской области Максим Братчук.

На днях Одесса уже попадала под ракетный обстрел российских террористов.

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